الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جازان وأبها بطائرات مسيرة

أعلنت جماعة أنصار الله أن قواتها استهدفت مطاري في جازان وأبها السعوديين بطائرات مسيرة

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للجماعة إن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطاري أبها وجيزان.



وأكد المتحدث أن هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارين المذكورين.

وشدد المتحدث على أن هذا الاستهداف جاء ردا على ما أسماه جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية.

المصدر: RT