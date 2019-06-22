رويترز: وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين

أكدت "رويترز" اليوم أن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية، أحمد كوجك، سيتوجه إلى المنامة للمشاركة في مؤتمر البحرين يومي 25 و 26 يونيو الجاري، الذي سيكشف أول مرحلة من "صفقة القرن".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مشاركة كوجك في ورشة عمل المنامة تهدف إلى تقييم مدى توافق أطروحات المؤتمر مع طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

يتبع..