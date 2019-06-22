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رويترز: وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين

أخبار العالم العربي

رويترز: وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في مؤتمر البحرين
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نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك
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أكدت "رويترز" اليوم أن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية، أحمد كوجك، سيتوجه إلى المنامة للمشاركة في مؤتمر البحرين يومي 25 و 26 يونيو الجاري، الذي سيكشف أول مرحلة من "صفقة القرن".

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مشاركة كوجك في ورشة عمل المنامة تهدف إلى تقييم مدى توافق أطروحات المؤتمر مع طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

يتبع..

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