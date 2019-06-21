المعلم يبدأ زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ

بدأ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، حيث سيجري مباحثات مع نظيره، بشأن تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط وشرق آسيا.

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وتأتي زيارة المعلم والوفد المرافق إلى بيونغ يانغ، اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو.

وسيستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان المعلم اختتم زيارة رسمية إلى الصين، استمرت 5 أيام بحث خلالها مع المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطورات الوضع في سوريا.

وأكد من بكين، أن دمشق لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا، مشددا على ضرورة أن تسحب أنقرة قواتها من سوريا وأن تتوقف عن دعم "المجموعات الإرهابية"، من أجل تطبيع العلاقات معها.

المصدر: سانا