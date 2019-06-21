رد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة على الهجوم الذي تعرض له الإمام محمد متولي الشعراوي خلال الفترة الماضية تزامنا مع ذكرى وفاته.

وقال جمعة خلال زيارته لضريح الشيخ الشعراوي: "ردا على كل من حاول التطاول على رمز وطني وديني نكن له كل الاحترام والتقدير، والدول تحافظ على رموزها الوطنية والدينية والعلمية والرياضية، والدول التي ليس لها رموز تحاول أن تصنع لها رموزا".

وأكد جمعة، أنه قام بزيارة قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي لبيان مشروعية زيارة القبور للعظة وليس للتعظيم.

وقال إن الشيخ الشعراوي كان قيمة وقامة ورمزا وطنيا كبيرا، وواحدا من أفضل من خدموا كتاب الله في تاريخ الفكر الإسلامي.

وتابع: "الزيارة كانت تهدف إلى عدة أمور، الأول: بيان جواز زيارة القبور للعظة والاعتبار بحال من مضى، ولاسيما أهل الفضل منهم، والثاني: تقدير منزلة الرجل ودوره في خدمة كتاب الله عز وجل، والثالث: الرد على من سولت لهم أنفسهم الافتراء على الرجل ومحاولة النيل منه".

المصدر: وسائل إعلام مصرية