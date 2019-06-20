برنامج الغذاء العالمي يعلق مساعداته لصنعاء بسبب خلاف مع الحوثيين

أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أنه علق جزئيا تقديم المساعدات لسكان صنعاء، بسبب تعثر المباحثات مع الحوثيين، حول مراقبة توزيع المساعدات.

وقال الناطق الرسمي باسم البرنامج إرفيه فيروسيل: "توقفنا بشكل جزئي عن توزيع المساعدات الغذائية للمناطق الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله"، والحديث يدور عن قرار اضطراري".

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وشدد على ضرورة توزيع هذه المساعدات، بالمقام الأول، على السكان الأكثر احتياجا لها.

واتهم فيروسيل، جهات معينة بمحاولة الاستحواذ على المساعدات الدولية، وحرمان المحتاجين لها منها ونقل الطعام بعيدا عن المكان الذي تشتد الحاجة إليه.

ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة، الغذاء لما يربو على عشرة ملايين شخص في اليمن، الذي يشهد حربا دامية منذ أربعة أعوام.

المصدر: رويترز + تاس