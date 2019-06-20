أطلق نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان سلسلة تغريدات دعا فيها إلى انفصال جنوب اليمن، وأثارت التغريدات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعية.

واعتبر ضاحي خلفان في تغريدة، أن "عودة دولة الجنوب العربي (دولة جنوب اليمن سابقا) برغبة أبنائها هو مطلب شرعي، فلماذا يحرم أهل الجنوب من استعادة دولتهم كما كانت؟؟؟

وأضاف: "لاشك أن هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة...بينما لا يراها (المواطن) في شمال اليمن".

عودة دولة الجنوب العربي بناء على رغبة ابنائها قبل احتلالها من اليمن الشمالي مطلب شرعي...لماذا يحرم اهل الجنوب من إستعادة دولتهم كما كانت.؟؟؟

لاشك هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة...بينما لايراها الشمالي — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وأثارت تغريدة خلفان ردود فعل واسعة من مستخدمي "تويتر" بين مؤيد ومنتقد، ونعتذر عن سرد الكثير من التغريدات الناقدة لما يحمله بعضها من عبارات نابية.

لن تحددوا مستقبلنا يا طراطير — محمد الجرادي (@Mgrady2011) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

ونحن أيضا" نطالب بعودة سيادة عمان على إمارات الساحل.

من غير المنطق أن يستقل ساحل عمان عن الصحراء.

ألم يحن الوقت لاستعادة السيادة. — ماجد الطياشي (@altuashie) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

سيأتي اليوم الذي نرى فيه إماراتكم تتفكك لأنكم مجرد كيانات هشة وهزيلة جدا ...ولن يكون ذلك اليوم ببعيد . — مستغرب ومستغرب (@sab57mla4) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

الحل الوحيد لانتهاء الحرب هو عودة دولة الجنوب العربي كما كانت دولة مستقلة. — سمــــو المـــدح 🇸🇦 (@m_olayan_123) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

مع هذه الرأي المنصف والعادل الذي تتحدث به مشكورا عن حقنا المشروع ،ستلاحظ ردود فعل هيستيرية من قبلهم كما يفعلون دائما مع كل من ينطق بالحق.

وسيأتي صراخهم ليفضح ثقافتهم وأخلاقهم ويبرهن على أن لديهم عقلية استعمارية تجاه الجنوب وأهله.

فعلا باتت حالتهم

تعيسة

لا تفهم

ويرثى لها

شكرا لك — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

منطق عادل والواقع يؤكد ولماذا الصرخ ...ستعود دولة الجنوب بكل شموخ ان شاء الله... — عزيز (@ReGBEszwSosQqFg) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

يذكر أنه يعرف عن خلفان دأبه على إطلاق التغريدات للتعليق على كل شاردة وواردة، وكثيرا ما تحدث تغريداته جدلا بين رواد التواصل الاجتماعي.

المصدر: صفحة ضاحي خلفان على موقع "تويتر"