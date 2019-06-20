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ضاحي خلفان يثير جدلا بدعوته إلى تقسيم اليمن

أخبار العالم العربي

ضاحي خلفان يثير جدلا بدعوته إلى تقسيم اليمن
Reuters
ضاحي خلفان
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أطلق نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان سلسلة تغريدات دعا فيها إلى انفصال جنوب اليمن، وأثارت التغريدات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعية.

واعتبر ضاحي خلفان في تغريدة، أن "عودة دولة الجنوب العربي (دولة جنوب اليمن سابقا) برغبة أبنائها هو مطلب شرعي، فلماذا يحرم أهل الجنوب من استعادة دولتهم كما كانت؟؟؟

وأضاف: "لاشك أن هناك اختلاف شاسع بين العقليتين في صناعة المستقبل..في الوقت الذي يرى فيه الجنوبي كل ممكنات صناعة النجاح متوفرة...بينما لا يراها (المواطن) في شمال اليمن".

وأثارت تغريدة خلفان ردود فعل واسعة من مستخدمي "تويتر" بين مؤيد ومنتقد، ونعتذر عن سرد الكثير من التغريدات الناقدة لما يحمله بعضها من عبارات نابية.

يذكر أنه يعرف عن خلفان دأبه على إطلاق التغريدات للتعليق على كل شاردة وواردة، وكثيرا ما تحدث تغريداته جدلا بين رواد التواصل الاجتماعي.

المصدر: صفحة ضاحي خلفان على موقع "تويتر"

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