"المجلس العسكري" يدفع بقوات جديدة إلى اليمن لتعزيز جبهات القتال ضد الحوثيين

أكدت مصادر محلية وصول دفعة جديدة من القوات السودانية الأربعاء إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، لمساندة القوات التي يدعمها التحالف العربي وتعزيز جبهات القتال ضد الحوثيين هناك.

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وتوقعت مصادر عسكرية أن يتم الدفع بالقوات السودانية إلى جبهة الساحل الغربي في الحديدة، أو جبهة الضالع المشتعلة شمال عدن التي تدور في عدة مناطق منها معارك شرسة منذ أكثر من شهر بين قوات الحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية اليمنية بدعم وإسناد التحالف والحوثيين.

وفي 25 مايو الفائت، أي بعد نحو أسبوعين من إزاحة الرئيس السابق عمر البشير، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان دعم الخرطوم للرياض في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية، واستمرار مشاركة القوات السودانية ضمن التحالف العسكري لدعم الشرعية في اليمن.

وتصدرت الخسائر البشرية للجيش السوداني المشارك ضمن عمليات التحالف العربي باليمن، خسائر الدول الأخرى المنضوية فيه.

وكان الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس العسكري، قد صرح قبل نحو عامين لصحيفة "الجريدة" المحلية بأن قوات الدعم السريع فقدت 412 عسكريا لقوا حتفهم في مواجهات خاضوها ضد الحوثيين.

المصدر: وسائل إعلام سودانية