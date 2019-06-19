مناشدات لإنقاذ حياة أسير فلسطيني في سجون إسرائيل بعد تدهور حالته الصحية

ناشد نادي الأسير الفلسطيني كافة المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض سامي أبو دياك، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

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وأكد نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن إدارة "عيادة سجن الرملة"، أبلغت شقيقه الأسير بأن وضعه الصحي أصبح خطيرا، وأن تغيرا في لون الجلد ظهر عليه.

ولفت البيان إلى أن أبو دياك ضحية خطأ وإهمال طبيين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء في أيلول عام 2015 في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، ونقله بين السجون والمشافي عبر "البوسطة" قبل تماثله للشفاء، ما أدى إلى تدهور حاد في وضعه الصحي وإصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، بالإضافة إلى إصابته بالسرطان.

وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أبو دياك، مبينا أن النادي والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية كانت قد تقدمت بعدة طلبات أمام المحاكم للإفراج المبكر عنه، إلا أن الأخيرة تعنتت ورفضت ذلك.

يذكر أن الأسير سامي أبو دياك (36 عاما)، من جنين، وهو محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و30 عاما، ومعتقل منذ عام 2002، ويقبع وشقيقه سامر أبو دياك المحكوم بالسجن لمدى الحياة في "عيادة معتقل الرملة".

المصدر: RT