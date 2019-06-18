المجلس العسكري السوداني: سنشكل حكومة تكنوقراط بأقصى سرعة

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي" أنهم يتشاورون لتشكيل حكومة تكنوقراط بأقصى سرعة إلى حين إجراء انتخابات.

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وقال حميدتي اليوم الثلاثاء خلال خطاب جماهيري إن المناقشات والحوار سيجريان مع الإدارة الأهلية في كل أنحاء السودان، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المرحلة الانتقالية في البلاد، والتجرد من مصالحها الشخصية.

وتابع: "قابلنا ممثلين عن كل أطياف الشعب السوداني"، مشددا على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال حميدتي: "نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان، مؤكدا على أن "الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة".

وفي وقت سابق، أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو أحد أبرز القوى المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، على تمسكه بالتسوية السياسية في البلاد، دون تنازلات تضر بأهداف "الثورة".

المصدر: وكالات