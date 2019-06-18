تراجع عدد الحاصلين على الجنسية المصرية 75%

كشفت بيانات رسمية عن تراجع عدد الأجانب الحاصلين على الجنسية المصرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2017.

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وقالت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن عدد الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المصرية انخفض بنسبة 75.1 % خلال الفترة من 2013 إلى 2017. ويعد أبناء الأم المصرية والأجنبيات المتزوجات بمصريين من أهم أسباب الحصول على الجنسية المصرية.

وبلغ عدد عقود زواج المصري من زوجة جنسيتها عربية 12220 حالة زواج، بنسبة 0.3% من إجمالي عدد حالات الزواج، في حين بلغت حالات الزواج من زوجة جنسيتها أجنبية غير عربية، 12589 حالة زواج، بنسبة 0.3% من إجمالي عدد حالات الزواج.

وبلغ عدد عقود زواج المصرية من زوج جنسيته عربية 7772 حالة، بنسبة 0.2 % من إجمالي عدد حالات زواج المصريات، في حين بلغ غدد حالات زواج المصرية من زوج جنسيته غير عربية 2485 حالة، بنسبة 0.1% من إجمالي عدد حالات زواج المصريات.

وتذبذبت أعداد المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية خلال هذه الفترة وبلغ أقصى ارتفاع لهم 2331 مصريا عام 2017 ، بنسبة زيادة 4% عن العام السابق، بينما بلغ أدنى انخفاض لهم 1704 أجانب عام 2013.

المصدر: المصري اليوم