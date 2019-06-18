الكويت تقرر خصي ذكور الكلاب السائبة!

قالت الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت إنها ستشن حملة لـ"خصي" ذكور الكلاب السائبة التي تجاوز عددھا 20 ألفا للحد من تكاثرھا.

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وأكد المدیر العام للھیئة، محمد الیوسف الصباح، أمس الاثنين، على ضرورة وضع آلیات مدروسة واستخدام طرق "إنسانیة" لمواجھة انتشار الحیوانات السائبة في بعض المناطق والحد من خطورتھا.

وبین الیوسف لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" بعد اجتماعه مع جمعیة الرفق بالحیوان وناشطین في هذا المجال، حرص الھیئة على سلامة المواطنین من ھجمات الحیوانات السائبة، كالكلاب، بعد ارتفاع نسبة حوادث تعرض المدنیین لها.

وأوضح أن الھیئة وضعت في الآونة الأخیرة قوانین أكثر تشددا لكل من یرید تبني الحیوانات، تنص على توفیر بیئة مناسبة لتربیة ھذه الحیوانات والاعتناء بها، وتحدید مكان إیوائها، وأھمیة أخذ موافقة الجیران حتى لا تكون هذه الحيوانات مصدر إزعاج لھم.

المصدر: كونا