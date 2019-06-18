محمد بن زايد يغرد بالأثيوبي.. فماذا قال؟

أعرب ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، لرئيس وزراء أثيوبيا، آبي أحمد، عن خالص عزائه ومواساته بوفاة والده، أتو أحمد علي.

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وغرد بن زايد، أمس الاثنين باللغة الأثيوبية على "تويتر": "إلى الدكتور رئيس الوزراء آبي أحمد، نصلي من أجل والدك أتو أحمد علي، حزين على موت هذا العالِم، وندعو الله أن يكون مثواه الجنة".

وفي وقت سابق أجرى ولي عهد أبو ظبي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء أثيوبيا، داعيا المولى أن يتغمد والده الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ليعرب له الأخير عن تقديره على ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه مصاب العائلة.

ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአባታቸው በአቶ አህመድ አሊ ከዚህ አለም በሞት መለየት የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን አላህ ነብሳቸውን በገነት ያኖረው ዘንድ እንፀልያለን:: @PMEthiopia — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 17 juin 2019

المصدر: RT