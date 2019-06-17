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رئيس أركان الجيش الجزائري: حل الأزمة هو الحوار وإجراء الانتخابات

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رئيس أركان الجيش الجزائري: حل الأزمة هو الحوار وإجراء الانتخابات
Reuters
نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
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قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة يقتضي انتهاج أسلوب الحوار الجاد بين الأطراف وتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة دستوريا.

ودعا الفريق قايد صالح أثناء كلمته في الناحية العسكرية الثالثة خلال زيارة عمل وتفتيش إلى ولاية بشار، إلى التمسك بأحكام الدستور.

وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري أن "مفاتيح الأزمة موجودة لدى من تتوفر فيهم خصلة الإيثار والتخلي عن الأنانية الشخصية والحزبية".

وأكد قايد صالح أن الجيش يحرص على التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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