السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جولة أوروبية، تشمل بيلاروس ورومانيا، لبحث العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، إن السيسي سيلتقي مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وكذلك مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروس، لبحث "مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وأضاف أنه المقرر أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقات في مختلف مجالات التعاون الثنائي.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الجانب الاقتصادي والاستثماري سيحظى بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس المصري سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، وسيعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، ويلتقي رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

المصر: RT