وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة إلى الصين

بدأ وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، وانغ يي، حسبما أوردت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن المعلم سيبحث مع كبار المسؤولين الصينيين "مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

وأضافت أن الوزير السوري سيبحث مع المسؤولين الصينيين أيضا تطورات الأوضاع في سوريا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: سانا