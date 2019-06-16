تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد قوات بلاده على أي تحرك ضد السفن التركية شرق البحر الأبيض المتوسط وسط استمرار التصعيد في المنطقة بسبب حقول الغاز.

وقال أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في اسطنبول، اليوم الأحد: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".

وأضاف: "يقولون (المسؤولون في جمهورية قبرص) إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط.. لن تنالوا مرادكم!".

وتابع الرئيس التركي: "إننا اخترنا طريق الكفاح من أجل مصالحنا، وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولنا بصمت".

وأعلنت تركيا، يوم 4 مايو الماضي، بدء أعمال التنقيب عن الغاز، بإذن من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص التي تشهد أزمة مستمرة بين جانبيها الشمالي والجنوبي.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل إرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

ومع تصعيد هذا التوتر، هددت سلطات جمهورية قبرص باعتقال طواقم السفن التركية التي تعتبر أنها تقوم بأنشطة غير قانونية وتنتهك سيادتها.

ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما ما يسميان بـ "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

المصدر: الأناضول + وكالات