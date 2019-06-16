قوات حفتر تشن هجوما جديدا على "داعش" في الجنوب

شنت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوما جديدا ضد مسلحي تنظيم "داعش" في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد عن مسؤولين ليبيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لكونهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام تأكيدهم، أن قوات حفتر بدأت هجومها في منطقة الهروج الجبلية جنوب البلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وقضت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة على أكثر من عشرة مسلحين.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني" قد أكدت الجمعة، أن قوات حفتر تلاحق مسلحي التنظيم المختبئين في المنطقة، وتمكنت من تصفية أكثر من 12 منهم وتدمير ست آليات مسلحة واسترداد واحدة.

وأشارت الشعبة إلى أن المسلحين يتخذون من جبال الهروج مخبأ لشن هجمات في المنطقة.

وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع مواصلة "الجيش الوطني" القتال ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل فرض سيطرته على العاصمة طرابلس.

المصدر: أسوشيتد برس + RT