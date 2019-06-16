قناة إسرائيلية: عباس التقى سرا رئيس الشاباك

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن رئيس الشاباك نداف أرغامان، التقى مؤخرا سرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لإقناعه بتلقي عائدات الضرائب بشكل جزئي لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

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ولم تكشف القناة عن نتائج اللقاء، لكنها أشارت إلى أن "الأمن الإسرائيلي" يخشى من انهيار قريب للسلطة الفلسطينية، من جراء نفاد ما تبقى لديها من أموال، بعد رفضها استلام عائدات الضرائب من إسرائيل منذ 3 أشهر بسبب حسم السلطات الإسرائيلية جزءا منها.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، عقابا للسلطة الفلسطينية على استمرار تمويلها ودفعها رواتب شهرية ومخصصات مالية لعوائل الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

ورفضت السلطة الفلسطينية في شهر أبريل استلام حوالة بنكية بقيمة 600 مليون دولار، حولتها السلطات الإسرائيلية كعوائد لـ"المقاصة وأموال تحصيل المعابر"، بسبب تسليم المبلغ منقوصا.

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

المصدر: معا