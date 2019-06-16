أوضح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن السعودية تنظر بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، باعتبارها عاملا أساسيا في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

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وأعرب بن سلمان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة في لندن عن ثقته بأن العلاقات الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية أو مواقف من هنا وهناك، مضيفا أن السعودية سبق لها وأن واجهت مثل هذه الحملات التي تتصف في معظمها بالتحيز وعدم الاستناد إلى معلومات دقيقة، مؤكدا "سعي بلاده دائما لتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة لدى بعض الأطراف في الولايات المتحدة وغيرها من الدول".

وتابع قائلا: "ننظر في المملكة بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهي علاقات ممتدة لأكثر من سبعين عاما أسهمت خلالها هذه الشراكة الاستراتيجية عبر التاريخ في دحر العديد من التحديات التي استهدفت أمن واستقرار وسيادة دولنا. فعلاقتنا بالولايات المتحدة مهمة ومحورية، ليس فقط لتحقيق المصالح المشتركة بين بلدينا، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو غيرها من المجالات، ولكنها عامل أساسي في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها. فنحن والولايات المتحدة، وبالتعاون مع العديد من الدول في المنطقة والعالم، نسعى سويا لتحقيق استقرار مستدام في المنطقة يهيئ البيئة المناسبة لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في العيش الكريم والتنمية الحقيقية في مختلف المجالات، ونقوم بذلك من خلال مواجهة قوى الفوضى والدمار وعدم الاستقرار من تنظيمات إرهابية، وسياسات الدول الراعية لها وعلى رأسها النظام الإيراني، والتصدي لكل أشكال التطرف".

وأضاف: "على مر تاريخ المملكة تمكنا من التعايش مع حلفائنا الرئيسيين، رغم وجود اختلافات طبيعية موجودة بين الدول كافة، من خلال احترامنا لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية".

المصدر: الشرق الأوسط