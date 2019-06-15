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انفجار في منطقة عسكرية غرب دمشق

أخبار العالم العربي

انفجار في منطقة عسكرية غرب دمشق
facebook/ @YomyatKzefeh
انفجار في منطقة مشروع دمر بدمشق (15 يونيو 2019)
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أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بسماع دوي انفجار في منطقة عسكرية غرب دمشق، اليوم السبت.

وأوضحت قناة "الإخبارية" أن الصوت الذي سمع صداه في العاصمة السورية ناتج عن انفجار في منطقة عسكرية بمشروع دمر الواقع غرب المدينة، دون الإشارة إلى أسباب الحادث أو ما إذا كان أسفر عن سقوط ضحايا. 

فيما أكد ناشطون سوريون سماع صوت انفجار، مع تصاعد لأعمدة الدخان في محيط منطقة مشروع دمر.

يتبع...

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