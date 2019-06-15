خلال لقائه روحاني.. أمير قطر يؤكد أن أي خلاف بين الجيران يجب أن يحل عن طريق الحوار

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المنعقدة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأكد الشيخ تميم، أن موقف قطر التاريخي والواضح من أن أي خلاف بين الجيران يجب أن يحل عن طريق الحوار.

وأعرب عن شكره لروحاني على موقف إيران من "الحصار" المفروض على بلده لأكثر من سنتين، وذلك بتقديم تسهيلات العبور الجوية والبرية والبحرية، مشيرا إلى العلاقات القوية والمتينة بين الشعبين.

♦️آقای روحاني در ديدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی: همکاری با کشورهای همسایه از اصول ثابت سیاست خارجی ایران است



🔺امیر #قطر: دوحه نیز بر این اعتقاد است که حل تمام اختلافات در منطقه تنها از طریق گفتگو، همکاری جمعی و پیگیری راه های سیاسی امکان پذیر است . pic.twitter.com/pHWCvm5q0o — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 15 июня 2019 г.

من جهته، أوضح الرئيس الإيراني أنه وبرغم ما تشهده المنطقة من بعض المشاكل، إلا أن العلاقات القطرية الإيرانية تشهد نموا مطردا، مشيرا إلى أن قطر دولة جارة وصديقة وشقيقة.

وأعرب روحاني عن أمله في تطوير وتعميق العلاقات في كافة المجالات خاصة مع وجود مجالات تعاون كثيرة ثنائية وإقليمية.

وأكد رغبة إيران في الحوار وإزالة كافة حالات إساءة الفهم القائمة في المنطقة.

إلى ذلك، بحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، كما ناقشا مجمل الأحداث الأخيرة في المنطقة، لاسيما التصعيد في منطقة الخليج، حيث أكدا على أهمية الحوار لحل الخلافات من أجل الحفاظ على أمن الإقليم واستقراره.

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية