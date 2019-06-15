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التحالف العربي يستهدف الحوثيين في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يستهدف الحوثيين في صنعاء
Reuters
غارة على صنعاء- صورة أرشيفية
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قال التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم السبت، إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف مواقع عسكرية للحوثيين في العاصمة صنعاء، من بينها أنظمة للدفاع الجوي.

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وتأتي هذه الغارات عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار أبها السعودي يوم الأربعاء الماضي، قالت السلطات السعودية إنه أدى إلى إصابة 26 شخصا.

وأعلن متحدث باسم التحالف أمس الجمعة أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت 5 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

المصدر: رويترز

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