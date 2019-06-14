سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نقلته قناة "السومرية"، اليوم الجمعة أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد".

سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في الجادرية في الضفة المقابلة للسفارة الاميركية في #بغداد. pic.twitter.com/umzcFcybr6 — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) June 14, 2019

وأضاف البيان أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي خسائر.

وتقع منطقة الجادرية قرب "المنطقة الخضراء" التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.

المصدر: السومرية