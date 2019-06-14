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سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

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سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد
AFP AHMAD AL-RUBAYE
السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" بوسط بغداد (صورة من الأرشيف)
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أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط صاروخ على مبنى قرب السفارة الأمريكية في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي، نقلته قناة "السومرية"، اليوم الجمعة أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط على منزل مدني في منطقة الجادرية وسط بغداد".

وأضاف البيان أن الحادث لم يؤد إلى وقوع أي خسائر.

وتقع منطقة الجادرية قرب "المنطقة الخضراء" التي تضم عددا من السفارات الأجنبية، بما فيها الأمريكية.

المصدر: السومرية

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