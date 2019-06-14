دبلوماسي أمريكي: الوساطة الخارجية ضرورة لحل الأزمة في السودان

أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا، تيبور ناجي، عن قناعته بأن حل الأزمة السودانية تحتاج إلى توسط خارجي، بسبب استحالة حوار مباشر بين الطرفين بعد "مذبحة الخرطوم".

إقرأ المزيد

وفي موجز صحفي عبر الهاتف من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال ناجي إن المبعوث الأمريكي الجديد إلى الشأن السوداني، دونالد بوث، سيركز على دعم جهود الوساطة المبذولة من قبل كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة تجارية إقليمية تعرف باسم "الهيئة الحكومية للتنمية" (IGAD).

وتابع ناجي: "لماذا التوسط بدلا عن حوار مباشر بين الطرفين؟ لأن الطرفين لا يثق أحدهما بالآخر إطلاقا".

وأشار الدبلوماسي إلى تبعات أحداث 3 يونيو، حيث استخدم العسكريون الرصاص الحي لفض المعتصمين في محيط مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وقتل خلال ذلك أكثر من 100 شخص، وفقا لأطباء محسوبين على المعارضة.

وتسببت المذبحة في تجميد المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في أبريل الماضي، وقوى المعارضة التي تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

المصدر: رويترز