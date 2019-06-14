بريطانيا تتهم إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان

أعربت بريطانيا عن قناعتها بأن إيران هي من يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قولها إنه من المؤكد تقريبا أن فرعا من القوات المسلحة الإيرانية هاجم ناقلتي النفط.

ودعا الوزير البريطاني إيران إلى "وقف شتى أشكال النشاط المزعزع للاستقرار" فورا.

يتبع...