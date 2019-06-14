خفر السواحل التونسي يحبط 1000 محاولة هجرة غير شرعية

أحبطت تونس قرابة 1000 محاولة هجرة سرية انطلاقا من سواحلها منذ بداية العام 2019 وحتى يوم 30 مايو الماضي، حسبما أفاد به وزير الداخلية هشام الفراتي، اليوم الجمعة.

وأوضح الفراتي في جلسة استماع في البرلمان أن الوحدات الأمنية أحبطت 965 محاولة إبحار غير شرعية، أكثر من ثلثها كانت انطلاقا من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (وسط البلاد).

وأكد الوزير إيقاف أكثر من 4000 شخص من المورطين في عمليات الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة نفسها.

وشهدت سواحل تونس في شهر مايو 2019، وفاة 70 مهاجرا غير شرعي ونجاة 16 آخرين في غرق مركب انطلق من السواحل الليبية.

وسجلت السواحل التونسية أسوأ حادث غرق لمهاجرين في يونيو من العام 2018، بغرق أكثر من 80 شخصا، بانقلاب مركب قرب جزيرة قرقنة القريبة من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

هذا، ومع أن حركة الإبحار خلسة نحو السواحل الشمالية للمتوسط خفت خلال هذا العام مع صعود حكومة شعبوية في إيطاليا وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي وتشديد قيود الهجرة، فإن القوارب لا تزال تنشط لنقل المهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: وكالات