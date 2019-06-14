الحكومة المصرية تكذب شائعات مثيرة للجدل

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، عددا من الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

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ورد المركز الإعلامي على 13 شائعة خلال الفترة "من 3 حتى 14 يونيو 2019‏"، ونفى تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب، كما نفى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولة.

ونفت الحكومة المصرية أيضا اقتطاع جزء من ميزانية وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، وعدم صحة تدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة في التصدي لها، كما نفت الحكومة رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لشائعة منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية بداية من العام المقبل، ونفى أيضا قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية.

ونوه بأن شائعة إغلاق الأوقاف الآلاف من المساجد لمواجهة التطرف لا أساس لها من الصحة، كما فند شائعة السماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.

وأشار إلى أن بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد "صالة كريستيز" البريطانية غير صحيح، والصورة المتداولة لترميم الآثار المصرية باستخدام الإسمنت الأسود غير صحيحة أيضا.

المصدر: RT