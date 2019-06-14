قالت صحيفة "سبق" إن رسائل التحذير من تناقل المعلومات عن المواقع التي يستهدفها الحوثيون، نجحت في زيادة وعي المواطنين كي لا يستخدم العدو الصور والمواقع في أغراض أخرى.

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وأضافت: "لقد نجحت رسائل التحذير من تناقل صور ومواقع الاستهداف الحوثي الإرهابي الفاشل والمدعوم من إيران في زيادة الوعي لدى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يستخدمها العدو الحوثي المأجور في أغراض أخرى".

ولفتت الصحيفة الإلكترونية السعودية إلى أن ذلك ظهر في تناقل عدد كبير من المواطنين "صورة أمير عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز في مطار أبها عقب استهدافه بصاروخ (كروز) الإيراني، مؤكدين أنه عندما يختبئ قادة الحوثي في الجحور كالفئران، فإن أمير عسير يجلس كالأسد في بهو المطار".

وأفادت الصحيفة بأن المغردين تناقلوا أيضا "صوراً لمدينة أبها تظهر أن الحياة فيها طبيعية وأن المصطافين يمارسون حياتهم، مع التأكيد على أن الشعب بأكمله فداء للوطن ورهن لإشارة قادته".

sabq.org

وذُكر أن مغردين أعادوا إلى الذاكرة "مقطع فيديو للقاء مع أحد طيّاري القوات الجوية السعودية وهو يترجل من طيارته الحربية معلناً إلغاء المهمة لوجود مدنيين في الموقع المستهدف، وأن ذلك بتوجيهات القيادة وقيادة التحالف، مقارنين بين هذا العمل الإنساني واستهداف المدنيين في مطار أبها".

وتابعت الصحيفة في هذا السياق مشيرة إلى أنه "وبعد إسقاط قوات الدفاع الجوي خمس طائرات (درون) مسيّرة قبل فجر اليوم الجمعة، جدّد المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي التذكير بعدم تناقل مواقع أو صور الطائرات الإرهابية (الحوثية الإيرانية) التي اصطدمت بصخرة الإتقان والدقة في صفوف الدفاع الجوي السعودي".

ونُقل عن أحد المغردين قوله: "تذكير بعدم نشر أيّ معلومات عن العمليات الإرهابية، دعواتكم ثم دعواتكم لجنودنا الله ينصرهم ويحفظ أمن المملكة"، فيما علّق آخر قائلا: "هذا العمل لن يثني بلادنا وقيادتها عن الاستمرار في الحفاظ على أمن بلادنا، وذلك باجتثاث عدو الله الحوثي ومن يدعمه، ‏حفظ الله بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار".

وشدد مغرد ثالث، وفق المصدر، على أن "منطقة عسير ستظل برجالها شيباً وشباباً ‏عسيرةً على كل طامعٍ ومارقٍ ومأجور وفداءً للدين والملك والوطن".

ونبّه مغرد رابع إلى عدم الاستغراب من أن "الحوثي لديه حسابات بأسماء مستعارة رجالاً ونساءً ويسأل عن موقع صوت ووقوع الصواريخ فكونوا واعين".

ووجه أحد المغردين نصيحة لمواطنيه قال فيها: "‏عزيزي المواطن ‏تصويرك للمقاطع والمواقع التي سقطت فيها الصواريخ ونشرها بـ (الواتس اب) أو (تويتر) يساعد الخونة على إعادة تحديد أهدافهم، فلا تكن أداة في يد الأعداء دون قصد".

المصدر: سبق