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السعودية توفر وظائف نسائية في سلك الأمن

أخبار العالم العربي

السعودية توفر وظائف نسائية في سلك الأمن
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن توفر وظائف نسائية برتبتي "جندي أول وجندي" في الأحوال المدنية.

وقالت الإدارة إنه تم فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول - جندي" للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر-التوظيف) خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد إلى الأربعاء الساعة العاشرة صباحا.

المصدر: عكاظ

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