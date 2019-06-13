أصدرت الخارجية القطرية مساءالخميس، بيانا، دانت فيه استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقالت الخارجية القطرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي "إن قطر تدين العملية التخريبية التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان بغض النظر عن هوية الفاعل".

وأضافت أنها "تحذر من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككل".

وطالبت الدوحة بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية.

كما أكدت أن "هذا الهجوم يعد تهديدا مباشرا على أمن المنطقة وتحذر من تداعياته الخطيرة على أمن وسلامة مسارات التجارة الدولية"، داعية جميع الأطراف لـ"ضبط النفس ووقف التصعيد".

واستهدف هجوم مجهول (صباح الخميس) ناقلتي نفط خلال مرورهما في مياه خليج عمان.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان "FRONT ALTAIR" و"KOKUKA "COURAGEOUSاللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

ووقع الحادث، بعد نحو شهر من استهداف 4 سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ذلك الحادث.

المصدر: الخارجية القطرية + وكالات