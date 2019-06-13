بعثت السعودية، اليوم الخميس، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مطار أبها الدولي على يد الحوثيين، متعهدة بإجراءات عاجلة لردع مثل هذه الهجمات ومتهمة إيران بدعم الإرهاب.

وأشارت السعودية في الرسالة لمجلس الأمن إلى أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، أمس الأربعاء.

وأوضحت السلطات السعودية عبر الرسالة أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، وأشارت إلى أن التحقيق يثبت أن "المليشيات الحوثية" حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وأضافت السعودية أن "النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود"، معتبرة أن تأييد إيران "للمليشيات الحوثية خرق للاتفاقات الدولية".

وشددت على أن المملكة والتحالف العربي، الذي تقوده، "سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية"، وتابعت بالوعد: "سنضمن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية صباح الأربعاء أن قواتها استهدفت مطار أبها الدولي جنوبي السعودية بصاروخ من نوع "كروز"، فيما ذكر التحالف العربي، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أن الهجوم أسفر عن إصابة 26 مدنيا بين مسافرون.

المصدر: العربية + وكالات