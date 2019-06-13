مباحثات سورية جزائرية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية ريمه قادري مع وزير العمل الجزائري تيجاني حسان هدام آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي.

وأكدت رئيسة الوفد السوري لـ"مؤتمر العمل الدولي" في جنيف، ريمه قادري، خلال اللقاء على ضرورة تنسيق المواقف بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى منظمة العمل الدولية وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية تجاه العمال السوريين في الجولان السوري المحتل وإدانة التدابير الاقتصادية غير القانونية أحادية الجانب المفروضة على سوريا.

من جانبه، لفت وزير العمل الجزائري تيجاني حسان هدام إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والتنسيق في جميع المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الوزير الجزائري انتصارات الجيش السوري، متمنيا عودة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي سوريا.

هذا، وتتواصل في مقر الأمم المتحدة بجنيف أعمال الدورة الـ108 لـ"مؤتمر العمل الدولي" التي انطلقت في 10 يونيو بمشاركة 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية بينها سوريا وبتمثيل ثلاثي للحكومات والعمال وأصحاب الأعمال.

ويناقش المشاركون في المؤتمر حتى الـ21 من يونيو عددا من القضايا حول مستقبل العمل وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية والتعاون في مجال دعم أهداف التنمية المستدامة وتوظيف التكنولوجيا من أجل عمل لائق والتعلم المتواصل ومواجهة التحرش والعنف في مجالات العمل.

ويتزامن المؤتمر في دورته الـ 108 مع الذكرى المئوية لتأسيس منظمة العمل الدولية بعد مطالبة عمال العالم بحقوقهم الأساسية من بينها المعاملة العادلة والكريمة في العمل والأجور المناسبة وتحديد ساعات العمل وكفالة حرية تكوين الجمعيات والنقابات.

المصدر: سانا