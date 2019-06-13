سوريا.. تأھيل محطة كھرباء تدمر بعد توقفها 6 سنوات

أعلنت "ورشات الصيانة" التابعة لوزارة الكھرباء السورية عن إصلاح وتأھيل محطة تحويل تدمر المتوقفة عن العمل منذ ست سنوات وإعادتھا للخدمة وفقا للمؤسسة العامة لنقل الكھرباء.

وأوضح المدير العام للمؤسسة فواز الظاھر أن المحطة تتكون من محولين متعطلين سعة كل منهما 20 ميغاواط، وأبدلا بآخرين، وتم إصلاح جميع الأضرار فيها.

وتعطلت المحطة البالغة سعتها 40 ميغاواط، عام 2013 خلال الحرب بالكامل مع خط التوتر العالي المغذي لھا والبالغ طوله 70 كم.

المصدر: الوطن