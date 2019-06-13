اعتبر التحالف العربي بقيادة السعودية أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية قد تكون على صلة باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس في الرياض، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان "تصعيد كبير".

وأضاف المتحدث باسم التحالف: "يمكن ربط هجوم الخميس باعتداء آخر نسب إلى الحوثيين في مضيق باب المندب".

ويشير المالكي إلى استهداف ناقلتين سعوديتين في يوليو عام 2018 في المضيق عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وحملت السلطات السعودية "الحوثيين المتحالفين مع إيران" المسؤولية عنه.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة في وقت سابق من اليوم باستهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج عمان، ما أدى لغرق السفينة الأولى، فيما أعلنت إيران إنقاذ 44 شخصا من طاقميهما ونقلهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد.

ولم تحدد حتى الآن ملابسات الحادث، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تفجيرين كبيرين في السفينتين، واستهداف إحداهما على الأقل، وهي ناقلة النفط "Front Altair" بطوربيد.

المصدر: وكالات