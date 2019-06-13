نفى مركز التواصل الحكومي الكويتي، اليوم الخميس، إعلان "حالة الاستعداد القصوى" في البلاد، ردا على ما تداولته وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ونفى طارق المزرم، رئيس المركز الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان، "اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية".

وقال إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في الكويت.

وأوضح طارق المزرم أنه "لم يعلن عن إجراءات قصوى".

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة اتخاذ أي اجراءات غير اعتيادية مؤكدا ان الدولة لم تعلن "حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.#CGCKuwait — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) 13 июня 2019 г.

وجاء النفي، إثر تداول وسائل الإعلام خبرا مفاده بأن "الكويت أعلنت عن حالة الاستعداد القصوى إثر الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان".

وفي وقت سابق صباح اليوم، استهدفت ناقلتا نفط واشتعلت فيهما النيران في مياه خليج عمان، ولم يعلن عن تفاصيل الهجوم أو الجهة المنفذة بعد.

وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية أكدت في وقت سابق أن "ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي وأنهم مستعدون لأي طارئ".

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.

وأضافت أن "أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة ولاسيما الهجوم المؤسف على ناقلتي نفط بحادثين منفصلين صبحا الخميس"، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.

ويأتي حادث خليج عمان بعد قرابة شهر واحد من استهداف 4 سفن شحن تجارية قبالة ميناء الفجيرة البحري بالإمارات، ولم يعلن عن منفذها، فيما استهدفت طائرات حوثية مسيرة بعد يوم من هجوم الفجيرة، مضخة نفط في السعودية.

المصدر: وكالات