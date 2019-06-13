الدفاع التركية تعلن تعرض نقطة مراقبة لها في إدلب لهجوم من قبل الجيش السوري
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حمّلت وزارة الدفاع التركية الجيش السوري المسؤولية عن قصف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة إدلب.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات السورية أطلقت عمدا 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية.
يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن التوصل برعاية روسية وتركية إلى اتفاق وقف تام لإطلاق النار في المحافظة الخاضعة بشكل أساسي لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.
المصدر: رويترز
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