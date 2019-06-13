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الديوان الملكي ينعي أميرا سعوديا شابا

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي ينعي أميرا سعوديا شابا
Reuters
الرياض
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أعلن الديوان الملكي السعودي، أمس الأربعاء، عن وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبدا لعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، عن عمر يناهز 30 عاما".

وأعلن أن جنازة الأمير المتوفي ستخرج بعد صلاة عصر الخميس من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

المصدر: واس

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