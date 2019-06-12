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الأمن العراقي يعتقل 9 أشخاص بتهمة دعم "داعش"

أخبار العالم العربي

الأمن العراقي يعتقل 9 أشخاص بتهمة دعم
Reuters RR/KTS
(صورة أرشيفية)
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أفادت وزارة الداخلية العراقية بإلقاء القبض على 9 أشخاص في محافظتي ديالى وكركوك، بتهمة نقل المواد الغذائية والأسلحة لمسلحي تنظيم "داعش" المختبئين في أماكن صحراوية ونائية.

وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية سعد معن: "بجهد استخباراتي مميز ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على 9 متهمين بينهم امرأتان في محافظتي ديالى وكركوك لقيامهم بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الإرهابي المتخفين عن أعين الأجهزة الأمنية في الأماكن الصحراوية والنائية".

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وأوضح معن أن القبض على المتهمين جاء بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخباراتية"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: RT

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