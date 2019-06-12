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إدارة ترامب تختار مبعوثا جديدا إلى السودان

أخبار العالم العربي

إدارة ترامب تختار مبعوثا جديدا إلى السودان
Reuters STRINGER
احتجاجات السودان - أرشيف
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اختارت الإدارة الأمريكية، الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان، في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هناك بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وعمل بوث، الذي يملك خبرة واسعة في إفريقيا مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى جمهوريتي السودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

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وفي السياق، يزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا تيبور ناجي الخرطوم حاليا، لتشجيع قادة المجلس الانتقالي العسكري والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

ويتصاعد التوتر في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى وأحزاب المعارضة، على خلفية مقتل عشرات المحتجين جراء فض قوات الأمن الموالية للمجلس، اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش وسط العاصمة الاثنين الماضي، فيما تضارب الأنباء عن أعداد القتلى بين 61 – 113 شخصا.

المصدر: رويترز

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