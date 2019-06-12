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الحوثيون: مطار أبها مقابل مطار صنعاء

أخبار العالم العربي

الحوثيون: مطار أبها مقابل مطار صنعاء
AFP MOHAMMED HUWAIS
المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام
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قال المتحدث باسم "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، إن استمرار الحصار الذي يفرضه التحالف العربي وإغلاق مطار صنعاء يجعل مطاراتها في مرمى النيران.

وقال عبد السلام: "للعام الخامس وإغلاق مطار صنعاء ورفض الحل السياسي والخيار السلمي يحتم على شبعنا اليمني الدفاع عن نفسه".

كما أشار المتحدث باسم الحوثيين إلى أنه "وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء".

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وكانت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، قد ذكرت صباح اليوم أن الجماعة ضربت بصاروخ كروز مطار أبها السعودي، وأن الإصابة كانت دقيقة.

ثم أكد التحالف العربي استهداف المطار، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين بينهم 3 نساء وطفلان.

المصدر: وكالات

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