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تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها

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تونس ترفض استقبال مهاجرين عالقين قبالة سواحلها
AFP
زورق ينقل مهاجرين وسط البحر لمتوسط إلى أوروبا - أرشيف
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر التونسي، أن سفينة تقل 75 مهاجرا أغلبهم من بنغلادش ما‭ ‬زالت عالقة قبالة السواحل التونسية بعد أن رفضت السلطات السماح لها بالرسو في موانئها منذ 12 يوما.

وقال المسؤول في الهلال الأحمر التونسي منجي سليم، إن "المهاجرين عالقون في البحر منذ 12 يوما قبالة سواحل جرجيس بعد أن رفضت سلطات تونس السماح للسفينة المصرية التي أنقذتهم بالرسو في موانئها".‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وأضاف أن وضعهم "مقلق"، مشيرا إلى أن 64 مهاجرا من المجموعة على متن السفينة من بنغلادش بينما البقية من المغرب ومصر والسودان.

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وتقول السلطات المحلية في محافظة مدنين، إن "مراكز إيواء المهاجرين في المنطقة مكتظة ولا يمكنها استقبال المزيد".

من جهته، أكد مصدر رسمي تونسي أن هؤلاء المهاجرين يرفضون تلقي المساعدات ويطلبون فقط نقلهم لأوروبا.‭‭‭‭ ‬‬‬‬

وأنقذت سفينة مصرية المهاجرين نهاية الشهر الماضي، قبالة السواحل التونسية، بعدما أبحروا من شواطئ ليبيا باتجاه أوروبا.

المصدر: رويترز

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