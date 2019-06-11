 
مباشر

قرقاش: نتواصل مع طرفي النزاع في السودان

أخبار العالم العربي

قرقاش: نتواصل مع طرفي النزاع في السودان
twitter.com/AnwarGargash
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz4s

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تتواصل مع المعارضة السودانية، والمجلس العسكري بهدف دعم استقرار البلاد وتحقيق الانتقال السياسي المنظم والسلس هناك.

إقرأ المزيد
المعارضة السودانية تحذر
المعارضة السودانية تحذر "دولا عربية" من التدخل في شؤون البلاد

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر" نشرها اليوم الثلاثاء: "رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: "خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

وسبق أن قال قرقاش إن بلاده تشعر بالقلق إزاء فض القوات الأمنية السودانية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ووصف العملية بـ"المجزرة في السودان". وعبر عن دعم الإمارات لإجراء تحقيق بشأنها.

وفي مايو الماضي قال قرقاش إنه من المشروع للدول العربية دعم انتقال منظم ومستقر في السودان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية