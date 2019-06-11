قرقاش: نتواصل مع طرفي النزاع في السودان

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تتواصل مع المعارضة السودانية، والمجلس العسكري بهدف دعم استقرار البلاد وتحقيق الانتقال السياسي المنظم والسلس هناك.

إقرأ المزيد

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر" نشرها اليوم الثلاثاء: "رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق".

يستمر تواصل الامارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الإنتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2019

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: "خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والإستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2019

وسبق أن قال قرقاش إن بلاده تشعر بالقلق إزاء فض القوات الأمنية السودانية الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ووصف العملية بـ"المجزرة في السودان". وعبر عن دعم الإمارات لإجراء تحقيق بشأنها.

وفي مايو الماضي قال قرقاش إنه من المشروع للدول العربية دعم انتقال منظم ومستقر في السودان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

المصدر: RT