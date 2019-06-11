السعودية.. نفوق قطيع من الأغنام علق في القار بعرعر (صور)

علق قطيع من الأغنام في مادة القار المتروكة على الأرض بمنطقة برية في محيط مدينة عرعر شمالي السعودية، مما أدى إلى نفوق ثمانية رؤوس وانتشال الباقية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في عرعر فهد العنزي: "فرق الإنقاذ تلقت بلاغا في الساعة الـ17:37 من مساء أمس الاثنين، عن احتجاز 23 رأسا من الأغنام في القار في منطقة برية باتجاه الشمال"، مضيفا أنه "عند الوصول تبين أن 8 من الأغنام نفقت، فيما تمّ استخراج 15 بحالة جيدة".

والقطران أو القار هو خليط من السوائل العضوية عالية اللزوجة ولونها أسود، وهو ما يتبقى في قاع برج التقطير عقب التكرير الجزئي للنفط وهو أثقل منتجات النفط وأعلاها في درجة الغليان ويستخدم في رصف الطرق.

المصدر: "سبق"