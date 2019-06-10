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أكراد سوريا يطلبون من التحالف الدولي المساعدة في إخماد الحرائق

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أكراد سوريا يطلبون من التحالف الدولي المساعدة في إخماد الحرائق
Reuters Abdalghne Karoof
الحرائق تلتهم أحد حقول القمح شرقي سوريا
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وجه مسؤول كردي في شمال شرق سوريا طلبا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بهدف المساعدة في السيطرة على نيران تلتهم حقول قمح حيوية في المنطقة.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية الكردية، سلمان بارودو، إن "الحرائق التهمت اليوم مئات الهكتارات من محصول القمح في مدينة القحطانية، وما زالت مستمرة".

وأضاف: "نطالب التحالف الدولي بالتدخل لإطفاء الحرائق عن طريق الطائرات الخاصة".

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وحذر المسؤول الكردي، من أن ما يحصل "يشكل خطرا كبيرا على المنطقة، كون النيران تقترب من الآبار والمحطات النفطية".

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن الدخان كان يتصاعد من الحقول المتفحمة، فيما كان رجال يسعون لوقف تمدد ألسنة النار مستعينين بإطفائيات ومجارف، على بعد أمتار من حفارة نفط".

وقال مزارعون في المنطقة إن أسبابا مختلفة منها الأعمال الانتقامية وتطاير شرارات الوقود السيء، بالإضافة إلى الإهمال قد تكون وراء اندلاع الحرائق.

وتترقب سوريا حصادا استثنائيا، بالأخص في الشمال الشرقي، بفعل هطول أمطار غزيرة في بداية العام، غير أن هذا الحصاد تهدده الحرائق التي اشتعلت في مناطق عديدة منذ عدة أسابيع.

المصدر: أ ف ب

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