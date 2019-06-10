بغداد وأنقرة تؤكدان ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد في المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ضرورة الابتعاد عن لغة التهديد في المنطقة، وبحثا آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

وجاء في بيان للرئاسة العراقية، أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية الاقتصادية".

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وأضاف البيان أن "اللقاء بحثت خلاله أيضا السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين".

ووصل تشاووش أوغلو إلى مطار أربيل الدولي، لحضور مراسم تنصيب نيجرفان بارزاني، رئيسا جديدا لإقليم كردستان العراق.

المصدر: RT



