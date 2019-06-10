"أصابع الموت" و"حارس السماء".. تعرف على قوة دفاع الجيش المصري! (صور)

تمتلك مصر مجموعة متنوعة من أسلحة الدفاع الجوي، أبرزها الأسلحة الروسية التي تشتهر بقوتها الدفاعية الكبيرة مثل منظومات "إس-300" و"بوك وتور".

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ونشرت صفحة "إيجي أرمي" المتخصصة في أخبار تسليح الجيش المصري، الأسلحة الدفاعية التي يمتلكها، والتي جاءت في مقدمتها صواريخ الدفاع الجوي الروسية "أنتي-2500"، ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "سكاي غارد آمون"، ونظام الدفاع الجوي متوسط المدى "بوك إم 2"، ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "كروتال".

بالإضافة إلى ذلك تمتلك مصر صواريخ الدفاع الجوي متوسطة المدى "بيتشورا 2 إم"، ونظام الدفاع الجوي متوسط المدى "هوك"، ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "تور إم 2"، ونظام الدفاع الجوي قصير المدى "أفينغر"، ومنظومة شيلكا المطورة الأحدث "ZSU-23-4M4"، ونظام الدفاع الجوي متوسط المدى "بوك إم 1 – 2"، و نظام الدفاع الجوي قصير المدى "تور إم 1"، وصواريخ الدفاع الجوي "سام 6 كوادرات" الملقب بـ"أصابع الموت"، ونظام الدفاع الجوي متوسط المدى "سام 2" المطور، بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي قصير المدى "شبرال".

كما تمتلك مصر مجموعة متطورة من الأسلحة الدفاعية المحمولة على الكتف، مثل صواريخ الدفاع الجوي الروسية "فيربا"، بالإضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على متن السفن الحربية من أنواع مختلفة.

المصدر: RT