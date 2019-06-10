الإمارات تفرج عن ثلاثة لبنانيين اتهمتهم بـ"الإرهاب"

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بوصول 3 لبنانيين إلى مطار العاصمة بيروت بعد إفراج السلطات الإماراتية عنهم.

وذكرت الوكالة أن المعتقلين الثلاثة هم محسن قانصو وعلي فواز وجهاد فواز الدين، ووصولوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحظة وصولهم إلى المطار ولقائهم بذويهم.

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وأفرجت السلطات الإماراتية عن المعتقلين الثلاثة بعد أن أوقفتهم العام الماضي بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره الإمارات "تنظيما إرهابيا"، وعرفت القضية إعلاميا باسم "موقوفو الإمارات".

المصدر: وكالات