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شاهد.. 3 لبنايين متهمين بتشكيل خلية لحزب الله في الإمارات يصلون بيروت

أخبار العالم العربي

شاهد.. 3 لبنايين متهمين بتشكيل خلية لحزب الله في الإمارات يصلون بيروت
AFP JOSEPH EID
مطار بيروت الدولي - أرشيف
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بوصول 3 لبنانيين إلى مطار العاصمة بيروت بعد إفراج السلطات الإماراتية عنهم.

وذكرت الوكالة أن المعتقلين الثلاثة هم محسن قانصو وعلي فواز وجهاد فواز الدين، ووصولوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحظة وصولهم إلى المطار ولقائهم بذويهم. 

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وأفرجت السلطات الإماراتية عن المعتقلين الثلاثة بعد أن أوقفتهم العام الماضي بتهمة تشكيل خلية "إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، الذي تعتبره الإمارات "تنظيما إرهابيا"، وعرفت القضية إعلاميا باسم "موقوفو الإمارات".

المصدر: وكالات

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