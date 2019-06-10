مقتل جندي سعودي على الحدود مع اليمن

أفادت وسائل إعلام بمقتل جندي سعودي في اشتباكات مع الحوثيين على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن في منطقة جازان.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، نقل تعازي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده لذوي وكيل الرقيب أحمد بن عبده يحيى جاري الذي قتل "أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان".

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وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا يدعم حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الذين يسيطرون على مناطق شمالي اليمن بينها صنعاء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية