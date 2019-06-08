قتل القيادي في تنظيم "جيش العزة" الإرهابي عبد الباسط الساروت، الملقب بـ" منشد وحارس الثورة السورية" متأثرا بجروح أصيب بها في معارك ريف حماة الشمالي.

ونقل موقع "عنب بلدي" السوري عن الناطق باسم "جيش العزة" مصطفى معراتي قوله إن "الساروت توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بالجروح التي أصيب بها في المعارك التي كان مشاركا بها في ريف حماة".

ووفقا للموقع، أصيب الساروت في المعارك بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى تركيا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

جدير الذكر أن الساروت كان حارس نادي "الكرامة" السوري لكرة القدم، ومع اندلاع أحداث سوريا عام 2011، ترك حراسة "الكرامة"، وقاد المظاهرات في مدينته حمص وباديتها بصوته، قبل أن يؤسس مع أقاربه كتيبة مسلحة.

وفي 30 مايو الماضي أصدر الساروت آخر أغنية له كانت قبيل عيد الفطر المبارك.

المصدر: وسائل إعلام سورية